Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

13 декабря стало известно, что умер Андрей Константинов. Он был журналистом и автором «Бандитского Петербурга». Мужчина скончался на 62-м году жизни..

О смерти Андрея сообщили близкие к его семье люди. Пока неизвестно, что стало причиной случившегося. Отметим, что он долгое время вел программу «Токсичная среда» на радио. Когда у него начались проблемы со здоровьем он стал выходить в эфир из дома.

Примечательно, что именно 13 декабря у писателя была намечена запись нового выпуска программы, пишет SPB.KP.ru.