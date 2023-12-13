14-летняя актриса из сериала «Слово пацана» Анна Пересильд вышла с мамой в свет

Юлия Пересильд много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис. Ей довелось поучаствовать в первом фильме, снятом в космосе — «Вызов». К актрисе весь год было приковано все внимание. А теперь также наслаждается волной популярности ее дочка Анна, которой 14 лет.
Она снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта картина Жора Крыжовникова стала одной из самых обсуждаемых в конце 2023 года. И 12 декабря Пересиль появилась на публике со своей наследницей.
Актрисы пришли на гала-ужин «Герои PEOPLETALK». Там были награждены лауреаты проекта, в том числе режиссер Клим Шипенко, который снял «Вызов» и «Холоп». Пересильд пришла его поддержать. Она была в костюме черного цвета. Ее дочка оделась с ней в одной гамме. Анна щегольнула в мини-платье. Они вместе позировали для фотографов.
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Примечательно, что 14-летняя звезда была в центре внимание, даже затмив маму. С ней фотографировались отдель и хвалили ее за роль Айгуль из «Слова пацана».
Юлия и Анна Пересильд. Фото: соцсети Юлии Пересильд