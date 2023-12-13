Добровинский об иске Киркорова к Успенской о защите чести: «Хайповать на имени певца нелепо»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской о защите чести и достоинства.

Народный артист подал его 13 декабря, услышав высказывания певицы-шансонье на YouTube-канале «Алена, блин!» В ходе интервью артистка назвала экс-мужа Аллы Пугачевой «женоненавистником», с чем в корне не согласен Филипп Киркоров.

Он сказал, что всю жизнь прославлял в своем творчестве прекрасную половину человечества. Многие хиты артиста современная молодежь перепевает до сих пор, делая каверы. У Филиппа Бедросовича много подруг. Тепло о нем отзывается и Ани Лорак, и Люся Чеботина.

Александр Добровинский заметил, что с подобными оскорблениями нельзя мириться и поддержал Филиппа Киркорова. Он сообщил, что 12 миллионов, которые, возможно, придется выплатить Успенской – это лишь первая ласточка по первому иску.

«За ним последует кое-что еще», - заинтриговал Добровинский.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один нелепо», - написал Добровинский в своем телеграме.

Отметим, что Киркоров требует от Успенской 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Если он выиграет дело, то певице придется заплатить еще и 2 миллиона рублей в пользу государства за судебные издержки.

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