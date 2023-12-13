43-летняя актриса Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у Тимура Хайдарова

Наталья Бочкарева уже много лет снимается в кино. Однако прославилась она благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Актриса потом снималась иногда в других проектах, а также была в центре скандала, когда ее задержали за хранение наркотиков в 2019 году. А в этом году она снялась в продолжении сериала.
По всей видимости, артистка готовится к новой волне популярности. И 12 декабря стало известно, что она решилась на пластическую операцию. Звезда обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову, который ранее преобразил Филиппа Киркорова.
43-летняя Наталья не побоялась обратиться к специалисту даже на фоне того, что недавно десятки девушек обвинили пластического хирурга в том, что он нанес весомый ущерб их здоровью. Актриса вышла на связь из клиники. Она была в белом халате, который надела поверх черного корсета. Артистка сама рассказала, что захотела омолодиться.
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«Я, девчонки, нахожусь сейчас в гостях у Тимура Хайдарова, в его замечательной клинике. Я в восторге. Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму. Тимур, хотела сказать спасибо за твой профессионализм, спасибо персоналу, потому что очень тепло встретили», — поделилась Бочкарева.
Хайдаров рассказал, что преображение звездной клиентки идет по плану. Он также отметил, что Наталья очень позитивный человек. Поклонники ждут, когда актриса похвастается результатом преображения.
Напомним, что у артистки есть дети. Она растит сын Иван и дочку Марию от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым. А в 2023 году Бочкарева сообщила, что родила сына Александра. Имя отца ребенка она сохранила в тайне.