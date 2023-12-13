43-летняя актриса Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у Тимура Хайдарова

Наталья Бочкарева уже много лет снимается в кино. Однако прославилась она благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Актриса потом снималась иногда в других проектах, а также была в центре скандала, когда ее задержали за хранение наркотиков в 2019 году. А в этом году она снялась в продолжении сериала.

По всей видимости, артистка готовится к новой волне популярности. И 12 декабря стало известно, что она решилась на пластическую операцию. Звезда обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову, который ранее преобразил Филиппа Киркорова.