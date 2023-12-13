Волочкова поблагодарила Пугачеву за разрешение исполнить песню «Мне нравится, что вы больны не мной»

Артистка балета Анастасия Волочкова поведала, что обязательно на рождественских праздниках пересматривает свой любимый новогодний фильм «Ирония судьбы или С легким паром» Эльдара Рязанова.

Она его особенно ценит за то, что в нем Алла Пугачева поет для героини Барбары Брыльски любимую песню балерины «Мне нравится, что вы больны не мной» на музыку Микаэла Таривердиева.

Через портал «А теперь внимание!» Анастасия Волочкова поблагодарила Примадонну за эту композицию. И подчеркнула, что является единственной в мире балериной, которой Алла Пугачева дала право петь данную композицию.

«Это моя любимая песня, у меня снят на нее клип. Поэтому я считаю, что это та песня, которую люди в преддверии Нового года и после него должны послушать», - сказала Волочкова.

Анастасия Волочкова заверила, что в ее песенном альбоме «Вселенная» есть множество достойных композиций, которые можно включать на Новый год.

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