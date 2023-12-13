Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей о защите чести и достоинства

Филипп Киркоров 13 декабря подал иск о защите чести и достоинства в суд против Любови Успенской, требуя компенсацию в 10 миллионов рублей.

Как сообщает SHOT, народный артист возмутился некоторыми высказывания известной артистки. В частности, Любовь Успенская на YouTube-канале «Алена, блин!» назвала его «женоненавистником».

Киркоров категорически не согласен с этим, поскольку уже «30 лет поет о женщинах, а также о любви к женщинам». В иске имеются и другие доказательства его трепетного отношения к прекрасной половине человечества.

Помимо 10 миллионов рублей, на которые претендует Киркоров в качестве моральной компенсации, Успенская рискует потерять плюсом 2 миллиона рублей за судебные издержки. Правда в том случае, если суд окажется на стороне народного артиста.

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