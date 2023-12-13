Брэдли Купер привел шестилетнюю дочь от Ирины Шейк на премьеру своего фильма «Маэстро»

Брэдли Купер является известным актером. Он покорил Голливуд яркими ролями, а теперь также пробует силы как режиссер. Долгое время у звезды сериала «Мальчишник в Вегасе» были отношения с Ириной Шейк. У них даже родилась дочка Лея.
Однако в 2019 году они расстались, когда появились слухи, что у артиста случился роман с Леди Гагой на съемках «Звезда родилась». Но недавно бывшие влюбленные даже вместе слетали в оотпуск. Они наладили дружеские отношения.
На этот раз Купер пришел на премьеру фильма «Маэстро». Он стал режиссером картины, которая посвящена биографии композитора Леонарда Бернстайна, а также сыграл в нем главную роль. На публике актер предстал в темно-синем элегантном костюме.
Он пришел не один, а шестилетней наследницей. Это первый официальный выход в свет для Леи. Малышка была облачена в леопардовое платье Dolce&Gabban и золотистые туфли. Девочке также сделали укладку. Она позировала с папой и его партнершей по фильму Кэри Маллиган.
Брэдли Купер с дочкой. Фото: Global Look Press
Также на красной дорожке отметилась и Леди Гага, которая пришла поддержать друга. А вот Шейк не было не премьере. Однако многие посчитали, что она готовила дочку к этому мероприятию.
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Ранее модель рассказала, что считает Купера идеальным папой. Она отметила, что он жертвует работой если надо провести время с ребенком. А несколько лет назад на шоу актер даже признался, что знает наизусть много детских песен на русском языке.