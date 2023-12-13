Брэдли Купер привел шестилетнюю дочь от Ирины Шейк на премьеру своего фильма «Маэстро»

Брэдли Купер является известным актером. Он покорил Голливуд яркими ролями, а теперь также пробует силы как режиссер. Долгое время у звезды сериала «Мальчишник в Вегасе» были отношения с Ириной Шейк. У них даже родилась дочка Лея.

Однако в 2019 году они расстались, когда появились слухи, что у артиста случился роман с Леди Гагой на съемках «Звезда родилась». Но недавно бывшие влюбленные даже вместе слетали в оотпуск. Они наладили дружеские отношения.