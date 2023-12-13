Российская компания «Химекс» пытается отсудить у Лопыревой 8 млн рублей за проживание в элитном отеле

У Виктории Лопыревой попыталось отсудить 8 млн рублей ООО «Химекс». В настоящий момент организации отказали в иске в суде из-за отсутствия доказательств, однако она намерена подавать апелляцию. История очень запутанная.
Российская компания «Химекс» получила право на долг фотомодели от дубайской компании ENTINBERG GROUP. Те же оплачивали отдых Виктории Лопыревой в элитном отеле Rixos Belek в течение 4 месяцев. Модель обещала арабам деньги вернуть, но не стала этого делать, пишет SHOT.
В деле фигурируют некоторые «секретные договоренности» между Лопыревой и дубайской компанией. Судя по всему, как раз они стали камнем преткновения в подаче иска в суд.
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