Марина Девятова о смерти любимого от рака мозга: «Ушел у меня на руках»

Еще в юности певица Марина Девятова встречалась с молодым человеком, который был значительно старше. Его звали Максимом, и он не имел никакого отношения к эстраде — был врачом. Их связь продлилась всего 6 месяцев, однако артистка до сих пор помнит свои переживания. Возлюбленный Марины Девятовой умер из-за прогрессирующего рака мозга. Будучи врачом, он понимал, что у него осталось не так много времени. На тот момент избраннику певицы было всего 33 года. Сама Девятова еще училась в музыкальном колледже.

Возлюбленный певицы мог из-за болезни терять сознание. Только потом она узнала, что у него последняя стадия рака. Постепенно мужчина стал терять зрение. Даже в таком состоянии он просил Марину читать ему медицинскую литературу.

«Максим ушел у меня на руках. Он дождался, когда я окажусь в реанимации. Он понимал, что это последний момент, когда я его увижу», - отметила Девятова, которой на тот момент было всего 18 лет.

Певице показалось, что она стала старше на 10 лет после произошедшей трагедии. Марина Девятова до сих пор поддерживает связь с родителями покойного возлюбленного. О Максиме она вспоминает с особой теплотой.

По материалам передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1»