Алла Пугачева переедет жить в Лондон

Алла Пугачева этой осенью ездила в столицу Великобритании для того, чтобы осмотреть окрестности. Есть информация, что Примадонна собирается перебираться на постоянное место жительства в Лондон вместе со своей семьей.

По информации журналистов, артистке не подходит климат на Кипре. Якобы у нее там проблемы с сердцем и сосудами.

«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне», - рассказали в окружении Пугачевой сайту KP.RU.

Пока же дети ходят в школу на Кипре, а до этого учились в Израиле.

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