Дана Борисова о своем бывшем муже: «Моя дочь не видит поддержки и не видела никогда»

Ведущая Дана Борисова пожаловалась на отношение бывшего мужа Максима Аксенова к их общей дочке Полине.

По словам знаменитости, он мало уделяет ей внимания. А когда нужна поддержка с его стороны, он, напротив, принижает способности наследницы.

Борисова в ужасе от такого поведения, ведь сейчас известно всем, что родители должны быть сильным плечом и опорой для наследников, излишняя критика только усугубляет ситуацию.

«От него постоянный негатив, говорит: „Да ты поправилась, тебя туда не возьмут. Это ты не сможешь, ты такая-сякая…“ У меня волосы дыбом встают, потому что моя дочь не видит поддержки и не видела никогда», — сказала Дана Борисова на YouTube-канале «СпецКорр».

По словам Борисовой, Аксенов подавлял и ее личность, но с этим она давно смирилась. Ей обиднее всего, что он так поступает с дочкой, психика которой сейчас очень уязвима.

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