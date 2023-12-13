Водитель, наехавший на Наталью Штурм, подал на нее заявление в полицию

13 декабря Наталья Штурм прокомментировала события. По ее утверждению, обидчик изначально вел себя некорректно: пригласив в авто дожидаться врачей, он позже выбросил ее на улицу и уехал с места происшествия.

Когда же их обоих пригласили в полицию, якобы вел себя в отделении крайне бесцеремонно и нагло, утверждает Штурм.

«Он громко кричал на весь первый этаж, что он болен, что он чихает и кашляет, что он вообще не должен выходить на улицу. Его поведение мне кажется просто асоциальным — вот так вот нахраписто, нагло, бесцеремонно и безапелляционно вести себя», — ужаснулась артистка в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Натальи Штурм, водитель подал на нее заявление в полицию, она это сделала тоже.

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