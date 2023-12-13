Дочь Эдиты Пьехи посещает ее раз в месяц: «Она не работает, дома»

Илона Броневицкая рассказала, как обстоят дела у ее знаменитой мамы Эдиты Пьехи. Народной артистке СССР уж 86 лет, она давно отошла от сцены и сейчас предпочитает спокойную жизнь на лоне природы под Санкт-Петербургом.
«У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту. Она не работает, она дома, у нее чудное место: тишина, воздух...» - поведала Илона Броневицкая МК.ru.
Артистка заверила, что все хорошо у ее родительницы. Маму она видит раз в месяц точно, иногда даже получается заехать и два раза в месяц.
Сама Броневицкая тоже уже давно перебралась в свой дом в Подмосковье. Мама Стаса Пьехи признается, что ей не нравится центр. В своем доме Илона Броневицкая работает и занимается волонтерством – помогает бездомным животным.
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