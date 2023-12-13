Прилучный понянчился с сыном Микаэлем, показав, как малыш топочет ножками по его животу

Помимо светских мероприятий и съемок у Павла Прилучного случаются и такие домашние вечера в кругу близких. Муж Зепюр Брутян развалился на диване, понянчившись с сынишкой Микаэлем. Малыш уже во всю топочем по отцовскому животу, Павлу оставалось только придерживать кроху за ручки, а тот словно взбирался на гору, шлепая пяточками по папе. Такое поведение сына вызвало у актера только улыбку. Прилучный прижимал к себе малютку и нежно целовал мальчугана в носик. Такие умилительные кадры сняла возлюбленная «мажора», подглядев, как Павел справляется с их ребенком.