Цискаридзе о своем 50-летнем юбилее: «Я 10 лет работаю с детьми и не чувствую возраста»

Журналисты спросили Николая Цискаридзе о том, как он относится к своему возрасту. 31 декабря артист балета отпразднует 50-летие. По словам Николая, никаких особых ощущений на этот счет у него нет. И вообще артисту сложно относить к себе эту масштабную цифру — 50 лет. По ощущениям, как говорит Цискаридзе, у него внутри ничего не изменилось. Николай пошутил, что иногда ему кажется, что он еще учится в школе. Именно так артист балета описывает свой характер и воспитание — тягой к учебе вне зависимости от возраста. Учиться, как говорит артист балета, можно и у тех, кому он преподает.