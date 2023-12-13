Цискаридзе о своем 50-летнем юбилее: «Я 10 лет работаю с детьми и не чувствую возраста»

Журналисты спросили Николая Цискаридзе о том, как он относится к своему возрасту. 31 декабря артист балета отпразднует 50-летие. По словам Николая, никаких особых ощущений на этот счет у него нет. И вообще артисту сложно относить к себе эту масштабную цифру — 50 лет. По ощущениям, как говорит Цискаридзе, у него внутри ничего не изменилось. Николай пошутил, что иногда ему кажется, что он еще учится в школе. Именно так артист балета описывает свой характер и воспитание — тягой к учебе вне зависимости от возраста. Учиться, как говорит артист балета, можно и у тех, кому он преподает.
«Я 10 лет работаю с детьми и не чувствую возраста. Поколение меняется, дети совсем другие, и мне постоянно приходится придумывать, как правильнее донести информацию, чтобы получился толк. И вот, видимо, из-за этого меня не покидает ощущение юношества», - отметил Николай Цискаридзе.
Он дал понять, что на фоне многих своих ровесников он выглядит иначе. Это и дает ему легкость.
По материалам 7days