У Пахмутовой выявили воспаление легких, лечится в клинике

На днях помощник Александры Пахмутовой Евгений Малышко заверил журналистов, что у композитора обычная простуда. Дескать проходит она нелегко из-за обострения некоторых хронических заболеваний у знаменитости, а также ее преклонного возраста. Все-таки уже 94 года.
Однако оказалось все не так просто. В настоящий момент Александра Пахмутова лечится в ведомственной больнице с диагнозом пневмония.
Плохо автору многих популярных советских и российских песен стало еще 6 декабря. После повышения температуры и появления одышки, Пахмутова приняла решение вызвать врачей.
Вместе с тем Александра Пахмутова уже на Новый год мечтает выйти из киники и отметить праздник со своими близкими.
Источник: Telegram-канал 112, KP.RU
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»