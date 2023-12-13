У Пахмутовой выявили воспаление легких, лечится в клинике

На днях помощник Александры Пахмутовой Евгений Малышко заверил журналистов, что у композитора обычная простуда. Дескать проходит она нелегко из-за обострения некоторых хронических заболеваний у знаменитости, а также ее преклонного возраста. Все-таки уже 94 года.

Однако оказалось все не так просто. В настоящий момент Александра Пахмутова лечится в ведомственной больнице с диагнозом пневмония.

Плохо автору многих популярных советских и российских песен стало еще 6 декабря. После повышения температуры и появления одышки, Пахмутова приняла решение вызвать врачей.

Вместе с тем Александра Пахмутова уже на Новый год мечтает выйти из киники и отметить праздник со своими близкими.

Источник: Telegram-канал 112, KP.RU

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