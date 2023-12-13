Константин Маласаев: «У Оскара Кучеры на «Новых звездах в Африке» были проблемы с головоломками»

Звезда проекта «Новые звезды в Африке» Константин Маласаев заявил, что в шоу у него не было конкурентов. А все потому, что у других участников были свои слабые места, как и у всех людей.
«Оскар Кучера вроде спортивный, но у него есть фобия насекомых и, как он сам признавался, проблемы с головоломками», - рассказал он Teleprogramma.pro.
По мнению Маласаева, слабым местом Жени Искандаровой была меткость, а Карина Кросс тоже много чего боялась. Поэтому главной проблемой было - преодолеть себя самого.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»