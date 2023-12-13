Чадов о тайной свадьбе с Галимовой: «Некоторые успели обидеться. Вечеринку планируем летом»

Алексей Чадов тайно женился на модели Лейсан Галимовой. Пара вместе уже несколько лет, и один год они живут вместе. Свадьба случилась еще в октябре, но только сейчас молодожены решили рассказать о ней публике.

Чадов признался, что не хотел афишировать бракосочетание, потому что оно было скромным, семейным. На нем присутствовал очень узкий круг людей. Увы, но это не понравилось некоторым знакомым Чадова, судя по всему, они рассчитывали на, что окажутся в числе приглашенных на церемонию в ЗАГС.

«Даже близкие друзья были не в курсе. Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось», - сказал актер.

Свадебная вечеринка у молодоженов все-таки состоится, они ее запланировали на лето.

Источник: «СтарХит»

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