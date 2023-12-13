Мизулина заявила, что Милохин зря испугался армии, его могли бы взять служить в библиотеку

Даня Милохин осенью вернулся в Россию, показав свое возвращение в личном блоге, прогулявшись на камеру по Красной площади. Однако после этого променада, блогер неожиданно пропал, экстренно вернувшись в Дубай.

Оказалось, что Милохин испугался призыва в российскую армию, поскольку появилась информация, что его якобы ищет анапский военкомат.