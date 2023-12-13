Мизулина заявила, что Милохин зря испугался армии, его могли бы взять служить в библиотеку

Даня Милохин осенью вернулся в Россию, показав свое возвращение в личном блоге, прогулявшись на камеру по Красной площади. Однако после этого променада, блогер неожиданно пропал, экстренно вернувшись в Дубай.
Оказалось, что Милохин испугался призыва в российскую армию, поскольку появилась информация, что его якобы ищет анапский военкомат.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина действительно обратилась тогда в Минобороны по поводу Дани Милохина. Она считает, что блогер зря испугался, ничего страшного с ним не случилось бы. По словам Мизулиной его вряд ли бы взяли в строй.
«Оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре. Чего бояться-то?» - вопросила чиновница.
Источник: РИА Новости
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