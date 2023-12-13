Константин Маласаев об отношениях участников «Новые звезды в Африке»: «Это напоминало дедовщину»

Звезда Comedy Club Константин Маласаев заявил, что в проекте «Новые звезды в Африке» участники сбивались в коалиции, чтобы выжить. И иногда все проходило не по правилам.

«Я для себя придумал идею, что буду играть за новеньких. Надо собрать команду из новичков, которая будет противостоять старичкам. Потому что все напоминало дедовщину», - рассказал он Teleprogramma.pro.

Маласаев подчеркнул, что старички легко могли манипулировать новичками. В связи с этим возникали новые заговоры.

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