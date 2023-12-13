Константин Маласаев о голоде на «Новые звезды в Африке»: «Мы могли достать еду, где-то «замышиться» и съесть»

Звезда популярного шоу «Новые звезды в Африке» Константин Маласаев заявил, что за кадром проекта участников никто не подкармливает, несмотря на то, что про это часто пишут в Сети. Но бывало так, что звезды в целях экономии оставляли остатки еды для того, чтобы доесть потом.

«Вот нам принесли по сэндвичу: половинку сэндвича мы съели, вторую половинку убрали. Потом, на следующий день мы могли достать еду, где-то «замышиться» и съесть», - пояснил артист Teleprogramma.pro.

Маласаев признался, что сбросил на проекте 4,5 килограмма. Голод часто становился хроническим, поэтому временами было тяжело.

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