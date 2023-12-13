Звезда «Слова пацана» Иван Янковский о появившихся в Сети последних сериях: «Кто слил, тот чушпан»

В Сети появились последние две серии популярного сериала «Слово пацана». Однако пока непонятно, подлинные они или нет, учитывая, что в ноябре киношников заметили в Ярославле, когда они переснимали финал.

Пока же в Интернете бойкотируют пиратские записи. Пользователи призывают не смотреть слитые эпизоды, так как это обесценивает труд актеров и продюсеров.

А звезда сериала Иван Янковский и вовсе заявил:

«Кто слил, тот чушпан», - коротко написал артист в соцсетях.

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