Волочкова призналась, что иногда забывает поесть, поэтому сильно похудела

Анастасия Волочкова худеет просто на глазах. Многие подписчики балерины обеспокоились и завалили ее вопросами на эту тему, переживая, не больна ли их любимица.
Знаменита блондинка успокоила почитателей, объяснив свое резкое похудение большой занятостью. Она активно готовилась к премьере нового шоу «Одержимость», которая состоялась в конце ноября. Изнуряющие тренировки и большая занятость сыграли свою роль. Плюс ко всему, она так увлекается новым делом, что просто забывает поесть.
Журналистам KP.RU Анастасия Волочкова призналась, что иногда может целый день ничего не есть и даже не вспоминать об этом. Вот недавно к ней приезжала подруга Елена Галицына, которая захватила гостинцы в виде клубники и красной икры.
«Полакомились с Леной икрой. Лена с хлебом и маслом, а я на огурчик положила, потому что хлеб я не ем. Вчера вообще забыла поесть», — поведала балерина.
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