Волочкова призналась, что иногда забывает поесть, поэтому сильно похудела

Анастасия Волочкова худеет просто на глазах. Многие подписчики балерины обеспокоились и завалили ее вопросами на эту тему, переживая, не больна ли их любимица.

Знаменита блондинка успокоила почитателей, объяснив свое резкое похудение большой занятостью. Она активно готовилась к премьере нового шоу «Одержимость», которая состоялась в конце ноября. Изнуряющие тренировки и большая занятость сыграли свою роль. Плюс ко всему, она так увлекается новым делом, что просто забывает поесть.