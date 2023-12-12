Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов сделал предложение возлюбленной

48-летний экс-футболист и бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов тоже решился сменить свой матримониальный статус. Он сделал предложение своей возлюбленной Анастасии, которую рассекретил аккурат после того, как о своей свадьбе объявила его экс-супруга Татьяна Буланова.

В микроблоге Владислав Радимов поделился снимком, на котором запечатлены две руки - его и его избранницы Анастасии Кулешовой с колечком на безымянном пальце.