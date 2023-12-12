Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов сделал предложение возлюбленной

48-летний экс-футболист и бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов тоже решился сменить свой матримониальный статус. Он сделал предложение своей возлюбленной Анастасии, которую рассекретил аккурат после того, как о своей свадьбе объявила его экс-супруга Татьяна Буланова.
В микроблоге Владислав Радимов поделился снимком, на котором запечатлены две руки - его и его избранницы Анастасии Кулешовой с колечком на безымянном пальце.
Владислав Радимов показал руку невесты с колечком на том самом пальце. Фото: соцсети Владислава Радимова
«Я сдался», - написал под снимком Владислав Радимов.
Его невеста о важном событии в жизни в своем микроблоге пока не сообщила.
Напомним, Владислав Радимов и Татьяна Буланова жили в браке с с 2005 по 2016 годы. У бывших супругов есть сын Никита. По словам Татьяны Булановой, она развелась с мужем из-за измены.
Летом этого года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Мужем Татьяны Булановой стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе нее на 19 лет.
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