Самойлова в день одиннадцатой годовщины свадьбы с рэпером Джиганом: «Никто не знает, что будет завтра»

Блогер и модель Оксана Самойлова 12 декабря отмечает одиннадцатую годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Пара поженилась 12 декабря 2012 года.
У супругов четверо детей - три дочери и сын. Оксана Самойлова признается, что в их союзе с рэпером Джиганом не все гладко. И этот год тоже был богат на события, которые хорошими не назовешь.
Но при этом Оксана Самойлова дала понять, что музыкант - ее родной человек, с которым она каждый день выбирает быть рядом.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
«Мы знаем, что бы ни случилось, мы есть друг у друга, неидеальные, но такие родные. Никто не знает, что будет завтра, но уже 5475 дней мы каждый день выбираем быть рядом», - написала Оксана Самойлова в микроблоге.