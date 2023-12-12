Самойлова в день одиннадцатой годовщины свадьбы с рэпером Джиганом: «Никто не знает, что будет завтра»

Блогер и модель Оксана Самойлова 12 декабря отмечает одиннадцатую годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Пара поженилась 12 декабря 2012 года.

У супругов четверо детей - три дочери и сын. Оксана Самойлова признается, что в их союзе с рэпером Джиганом не все гладко. И этот год тоже был богат на события, которые хорошими не назовешь.

Но при этом Оксана Самойлова дала понять, что музыкант - ее родной человек, с которым она каждый день выбирает быть рядом.