Утяшева показала, как дочка и сын помогают Воле вешать фотографии в доме: «Вся семья занята»

12 декабря Ляйсан решила показать, как обычно проходят будни в ее семье. Она засняла Волю, который вешал на стену семейные фотографии в рамках. Ему стали помогать дети. София пальчиком отметила место, куда нужно повесить снимок.

Рядом стоял Роберт, который заметно подрос. Они старательно выполняли поручения. Наследник звезды следил за отцом. Мальчик тоже любит выполнять домашние дела.

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«Когда вся семья занята одним дело», – отметила Утяшева.

Поклонники были восхищены тем, какая у пары царит идиллия в доме. Многие заметили, что на фото запечатлены счастливые дети на отдыхе.