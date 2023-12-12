Регина Тодоренко призналась, что похудела до 55 килограммов: «Честно, было трудно»

Регина Тодоренко с юных лет пыталась попасть в шоу-бизнес. Сначала она строила карьеру певицы, а потом стала телеведущей. Зрители знают ее по шоу «Орел и решка». Также она стала женой Влада Топалова и подарила ему двоих сыновей: Михаила и Мирослава.

Несмотря на то, что материнство отнимает много сил и времени, она после вторых родов почти сразу вышла из декрета. В этом году звезда много путешествовала и снималась.