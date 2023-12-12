Регина Тодоренко призналась, что похудела до 55 килограммов: «Честно, было трудно»

Регина Тодоренко. Фото: соцсети Регины Тодоренко

Телеведущая к съемка новогоднего шоу «Маска» смогла вернуться в форму.

Регина Тодоренко с юных лет пыталась попасть в шоу-бизнес. Сначала она строила карьеру певицы, а потом стала телеведущей. Зрители знают ее по шоу «Орел и решка». Также она стала женой Влада Топалова и подарила ему двоих сыновей: Михаила и Мирослава. 

Несмотря на то, что материнство отнимает много сил и времени, она после вторых родов почти сразу вышла из декрета. В этом году звезда много путешествовала и снималась. 

12 декабря состоялись съемки новогоднего шоу «Маска». Регина уже не первый год сидит в кресле жюри. Она поделилась кадрами из гримерки. Телеведущая решила похвастаться, что похудела и теперь весит 55 килограммов. 

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После родов она участвовала в «Ледниковом периоде», но даже фигурное катание не сильно ускорило процесс похудения. После этого Тодоренко еще долго пыталась вернуться в форму. 

«55 кг, наконец-то! Честно, это было трудно. 4 кг не хотели уходить, но я их заставила», – заверила она.

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