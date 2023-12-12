Нино Нинидзе о сыне от Кирилла Плетнева: «Самое ценное, чем меня наградила жизнь»

32-летняя актриса и певица Нино Нинидзе растит сына Александра, которого родила в браке с актером Кириллом Плетневым. В микроблоге звезда поделилась редким кадром со своим наследником.

Мальчику уже исполнилось восемь лет. Нино Нинидзе призналась, что сын - главное, что у нее есть в жизни.