Нино Нинидзе о сыне от Кирилла Плетнева: «Самое ценное, чем меня наградила жизнь»

32-летняя актриса и певица Нино Нинидзе растит сына Александра, которого родила в браке с актером Кириллом Плетневым. В микроблоге звезда поделилась редким кадром со своим наследником.
Мальчику уже исполнилось восемь лет. Нино Нинидзе призналась, что сын - главное, что у нее есть в жизни.
Нино Нинидзе с сыном от Кирилла Плетнева. Фото: соцсети Нино Нинидзе
«Моему сыну 8 лет. Самое ценное, чем меня наградила жизнь», - написала под снимком с сыном Нино Нинидзе.
Напомним, Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев прожили вместе всего четыре года. Весной звездная пара объявила о расставании. Бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения. А когда Нино Нинидзе в одном из интервью говорила о разводе с мужем, то в качестве причины разрыва назвала несовпадение ее представлений о семейной жизни с тем, что происходило в реальности.