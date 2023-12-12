Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач запечатлелся вместе с мамой: «Я выгляжу огромным»

Леон Кемстач строит карьеру актера. Недавно на него обрушилась слава. Он сыграл одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта картина повествует о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов.

Режиссер взял много молодых актеров. Леону всего 15 лет, но он на съемках поработал с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Всего за несколько недель количество его подписчиков в соцсетях значительно увеличилось.