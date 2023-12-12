Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач запечатлелся вместе с мамой: «Я выгляжу огромным»

Леон Кемстач строит карьеру актера. Недавно на него обрушилась слава. Он сыграл одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта картина повествует о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов.
Режиссер взял много молодых актеров. Леону всего 15 лет, но он на съемках поработал с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Всего за несколько недель количество его подписчиков в соцсетях значительно увеличилось.
На этот раз Леон провел время с мамой Лаурой Кемстач. Она жена актера и режиссера Антона Богданова, которого многие знают по сериалу «Реальные пацаны». Юный артист сделал фото с мамой. Он уже стал выше ее на голову. Леон позировал в серых толстовке, брюках, черной теплой куртке. Его стиль в одежде в настоящей жизни современный. Кемстач также был в кедах и кепке.
«Капец, я на фоне мамы огромным выгляжу. Я только заметил, что мама на один телефон фоткает, а на другом разговаривает. На конкретных деловых движениях», — отметил артист.
Этот кадр опубликовала и сама Лаура. Поклонники отметили, что он похож на родительницу. Напомним, что про его отца ничего неизвестно кроме того, что у него шотландские корни.
Леон Кемстач с мамой. Фото: соцсети Лауры Кемстач