Ирина Агибалова обратилась к единственной невестке: «Спасибо тебе за счастливые глаза моего сына, доченька»

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова обожает свою семью и хочет, чтобы о ее любви знали все подписчики. В этом году семейство Агибаловых стало на одного человека больше.

Женился самый младший ребенок Ирины Агибаловой, ее сын Олег. Свадьба Олега с его избранницей, профессиональным фотографом Натальей состоялась в августе. А в декабре пара отправилась в свадебное путешествие в Италию, где отметила еще два прекрасных события. Два дня назад праздновал свой день рождения сын Ирины Агибаловой Олег, ему исполнилось 24 года.

А 12 декабря день рождения отмечает его жена, невестка Ирины Агибаловой Наталья. Телебабушка посвятила единственной невестке пост в микроблоге, в котором сказала ей немало теплых слов.

«Спасибо тебе за счастливые глаза моего сына, доченька. Люблю тебя и, если что, всегда на связи», - написала Ирина Агибалова.

Напомним, у Ирины Агибаловой два зятя - Павел Марсо и Илья Гажиенко, мужья ее дочерей Риты Марсо и Ольги Гажиенко, и одна невестка Наталья - жена сына Олега.

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