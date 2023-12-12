Орбакайте сделала стрижку, как у Лисовца: «Гармония дружбы»

Кристина Орбакайте с юных строит карьеру. Она стала успешной певицей и актрисой. В этом году артистка отметила 52-летие. Она летом снималась в России, а также проводила время с дочкой Клавой в Европе.

Осенью артистка снова уезжала с семьей, но вернулась в декабре. теперь дочка Аллы Пугачевой появляется на новогодних съемках и праздничных мероприятиях. Звезда старается всегда выглядеть безупречно. А 12 декабря она посетила салон красоты своего друга Владислава Лисовца.