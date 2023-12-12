Орбакайте сделала стрижку, как у Лисовца: «Гармония дружбы»

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию и обновила имидж.

Кристина Орбакайте с юных строит карьеру. Она стала успешной певицей и актрисой. В этом году артистка отметила 52-летие. Она летом снималась в России, а также проводила время с дочкой Клавой в Европе. 

Осенью артистка снова уезжала с семьей, но вернулась в декабре. теперь дочка Аллы Пугачевой появляется на новогодних съемках и праздничных мероприятиях. Звезда старается всегда выглядеть безупречно. А 12 декабря она посетила салон красоты своего друга Владислава Лисовца.

В соцсети Кристина поделилась новыми кадрами. Она похвасталась своей новой стрижкой. Певица выбрала длину до плеч. Она была в жакете в рубчик и джинсах. Лук дополняли леопардовые ботинки. С ней запечатлелся Лисовец, у которого оказалась обувь с таким же принтом. Более того, артистка повторила его прическу. 

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«Гармония дружбы – это ли не счастье», – написала звезда.

Комментарии к посту Орбакайте отключила. Она старается избегать критики в соцсетях. 

Кристина Орбакайте и Владислав Лисовец. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте и Владислав Лисовец. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

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