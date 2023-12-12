Пригожин заявил, что у него небольшой процент поражения легких: «Мне делают капельницы»

В декабре многие звезды попали в больницу. На днях был госпитализирован Иосиф Пригожин. У него диагностировали пневмонию, а также грипп типа А. Сначала продюсер не выходил на связь, а теперь поделится подробностями случившегося.

Он считает, что заболел, когда побывал на шоу «X Фактор» в Минске. Именно после съемок там ему стало плохо. Тогда Валерия находилась на съемках, поэтому супруги не увиделись. Пригожина увезли на скорой.