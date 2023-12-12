Пригожин заявил, что у него небольшой процент поражения легких: «Мне делают капельницы»

В декабре многие звезды попали в больницу. На днях был госпитализирован Иосиф Пригожин. У него диагностировали пневмонию, а также грипп типа А. Сначала продюсер не выходил на связь, а теперь поделится подробностями случившегося.
Он считает, что заболел, когда побывал на шоу «X Фактор» в Минске. Именно после съемок там ему стало плохо. Тогда Валерия находилась на съемках, поэтому супруги не увиделись. Пригожина увезли на скорой.
«Понимаю, что был дурак: расслабился. Надо носить маски и соблюдать дистанцию», – заявил он.
Продюсер отметил, что ему повезло, так как врачи диагностировали пневмонию на начальной стадии. Он уверен, что со дня день его уж отправят домой. Пригожин подчеркнул, что врачи в России очень хорошие и не уступают ни в чем зарубежным специалистам.
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«Процент поражения легких небольшой - 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу. Здесь уже отработаны протоколы лечения подобных заболеваний. Мне делают капельницы, уколы, сразу антибиотики назначили. Сейчас такая болезнь: вирусная пневмония на бактериальную накладывается», – пояснил муж Валерии, пишет «МК».