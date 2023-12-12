Кейт Миддлтон посетила благотворительный центр со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи

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Маленькие наследники занесли пакеты с игрушками и одеждой, которые привезли с собой. Кенсингтонский дворец опубликовал видео, на которых можно услышать возгласы младший детей Миддлтон.

Старший сын пары взял самые большие пакеты, как самый сильный. Когда дети оказались в центре, то увидели на полках много игрушек. Шарлотта закричала: «О-ла-ла!» Потом она стала помогать маме разбирать подарки и упаковывать их в бумагу. Она заметила в пакете алое пальто и выразила восхищение.

«Такое милое!» — сказала принцесса.

Во время визита Джордж и Шарлотта еще и написали пожелания на открытках, которые также получат дети из необеспеченных семей, пишет Daily Mail.