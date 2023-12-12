Кейт Миддлтон посетила благотворительный центр со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи

Кейт Миддлтон уже давно является часть королевской британской семьи. Она получила новый титул после смерти королевы Елизаветы II. Жена принца Уильяма исполняет много обязанностей.
В декабре у супругов особенно много официальных встреч и разных мероприятий. Недавно они появились на рождественском концерте с детьми. Пара растит 10-летнего принца Джорджа, восьмилетнюю принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи. А теперь Кэтрин привела их в благотворительный центр.
Представители британской монархии постепенно приучают детей к своей роли и вниманию общественности. Миддлтон решила побывать в отделении детского банка в Виндзоре. Там собирают подарки и пожертвования для малообеспеченных семей с детьми. Жена принца Уильяма выбрала уютный зимний аутфит. Она пришла в белом свитере, узких джинсах и ботинках, подчеркнув свою хрупкую фигуру.
В таком же кэжуал-стиле были одеты ее наследники. Малышка Шарлотта выделилась, выбрав алый цвет свитера и юбку.
«Здесь много людей, которые не жалеют своего времени. И есть много волонтеров, которые приходят и помогают. Итак, вы — волонтеры на этот вечер», — сказала Кэтрин своим детям.
Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: соцсети британской королевской семьи
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Маленькие наследники занесли пакеты с игрушками и одеждой, которые привезли с собой. Кенсингтонский дворец опубликовал видео, на которых можно услышать возгласы младший детей Миддлтон.
Старший сын пары взял самые большие пакеты, как самый сильный. Когда дети оказались в центре, то увидели на полках много игрушек. Шарлотта закричала: «О-ла-ла!» Потом она стала помогать маме разбирать подарки и упаковывать их в бумагу. Она заметила в пакете алое пальто и выразила восхищение.
«Такое милое!» — сказала принцесса.
Во время визита Джордж и Шарлотта еще и написали пожелания на открытках, которые также получат дети из необеспеченных семей, пишет Daily Mail.
От этого визита был в восторге и малыш Луи. Он давно стал любимцем публики, так как обладает непосредственностью. На этот раз мальчик увидел игрушку Кинг Конга и стал ее разглядывать. Он показал сестре игрушку, которая ему понравилась.