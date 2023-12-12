Эмин Агаларов отметил свое 44-летие вместе с женой Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press

Певец на вечеринке снял забавное видео со своей возлюбленной.

Эмин Агаларов уже долгое время выступает на сцене. Он также смог построить успешный бизнес. Артист никогда не был обделен женским вниманием. С 2018 года он состоит в отношениях с моделью Аленой Гавриловой. Она подарила ему дочку Афину. 

Но в 2020 году пара расставалась и лишь спустя больше года влюбленные воссоединились. Теперь супруги не только путешествуют вместе. 12 декабря артист отметил свой день рождения. 

В соцсети Алена выложила несколько кадров с именинником. Они находились на вечеринке. Эмин позволил себе подурачится с женой. Он демонстрировал язык на камеру и улыбался. Супруги выглядели счастливыми. Поклонники присоединились к поздравлениям. 

Напомним, что у Агаларова также есть дети от первого брака. 15-летние близнецы Али и Микаил, а также приемная дочка Амина, которой девять лет. Певец регулярно проводит время с наследниками. 

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