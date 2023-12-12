Эмин Агаларов отметил свое 44-летие вместе с женой Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов уже долгое время выступает на сцене. Он также смог построить успешный бизнес. Артист никогда не был обделен женским вниманием. С 2018 года он состоит в отношениях с моделью Аленой Гавриловой. Она подарила ему дочку Афину.

Но в 2020 году пара расставалась и лишь спустя больше года влюбленные воссоединились. Теперь супруги не только путешествуют вместе. 12 декабря артист отметил свой день рождения.