Эмин Агаларов отметил свое 44-летие вместе с женой Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов уже долгое время выступает на сцене. Он также смог построить успешный бизнес. Артист никогда не был обделен женским вниманием. С 2018 года он состоит в отношениях с моделью Аленой Гавриловой. Она подарила ему дочку Афину.
Но в 2020 году пара расставалась и лишь спустя больше года влюбленные воссоединились. Теперь супруги не только путешествуют вместе. 12 декабря артист отметил свой день рождения.
В соцсети Алена выложила несколько кадров с именинником. Они находились на вечеринке. Эмин позволил себе подурачится с женой. Он демонстрировал язык на камеру и улыбался. Супруги выглядели счастливыми. Поклонники присоединились к поздравлениям.
Напомним, что у Агаларова также есть дети от первого брака. 15-летние близнецы Али и Микаил, а также приемная дочка Амина, которой девять лет. Певец регулярно проводит время с наследниками.