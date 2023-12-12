Татьяна Брухунова сводила трехлетнего сына на первую новогоднюю елку в этом сезоне

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Жена Евгения Петросяна поделилась новыми фото с подросшим наследником.

Татьяна Брухунова уже давно строит отношения с Евгением Петросяном. Влюбленные редко выходят в свет вместе. Они долгое время скрывали, что живут вместе, и даже свадьбу сыграли тайно. Но теперь у них даже случаются совместные фотосессии. Супруги растят сына Вагана. 

Мальчик часто путешествует с родителями. А накануне Брухунова сводила наследника на первую новогоднюю елку в этом сезоне. В соцсети она выложила несколько снимков с мероприятия.

Для такого случая Вагана нарядили в модные джинсы и бархатный костюм с бабочкой. Он увидел большую праздничную елку, поиграл с собаками и получил плюшевую игрушку в подарок. 

«В минувшее воскресенье отгремела первая елка сезона-23/24. Спасибо, было весело, вкусно и интересно!» — написала жена Петросяна. 

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик быстро растет и очень похож на папу. 

Ваган Петросян. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

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