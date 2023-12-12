Татьяна Брухунова сводила трехлетнего сына на первую новогоднюю елку в этом сезоне

Татьяна Брухунова уже давно строит отношения с Евгением Петросяном. Влюбленные редко выходят в свет вместе. Они долгое время скрывали, что живут вместе, и даже свадьбу сыграли тайно. Но теперь у них даже случаются совместные фотосессии. Супруги растят сына Вагана.

Мальчик часто путешествует с родителями. А накануне Брухунова сводила наследника на первую новогоднюю елку в этом сезоне. В соцсети она выложила несколько снимков с мероприятия.