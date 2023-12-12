Иван Янковский появился на премии «Звезда театрала» вместе с женой: «Куда я без нее»

В театре имени Евгения Вахтангова Янковский появился не один, а со своей женой. Он счастлив в отношениях с Дианой Пожарской, которая тоже является актрисой. У пары растет сын Олег. Мальчику уже два года. Артист облачился в черный костюм и белую рубашку.

А его возлюбленная предстала в черном платье с белым фартуком в стиле школьницы. Пара приковала к себе все внимание публики. Иван завоевал награду у номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за работу в сериале «Фишер».

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