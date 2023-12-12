Иван Янковский появился на премии «Звезда театрала» вместе с женой: «Куда я без нее»

Иван Янковский уже много лет снимается в кино. Он продолжает актерскую династию. Иван родился в семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. В его копилке десятки ролей. Недавно состоялась премьера сериала «Слово пацана».
Примечательно, что эта картина стала популярной, а его роль Вовы Адидаса многих впечатлила. На этот раз актер вышел в свет. Он приехал на премию зрительских симпатий «Звезда театрала».
В театре имени Евгения Вахтангова Янковский появился не один, а со своей женой. Он счастлив в отношениях с Дианой Пожарской, которая тоже является актрисой. У пары растет сын Олег. Мальчику уже два года. Артист облачился в черный костюм и белую рубашку.
А его возлюбленная предстала в черном платье с белым фартуком в стиле школьницы. Пара приковала к себе все внимание публики. Иван завоевал награду у номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за работу в сериале «Фишер».
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«Спасибо организаторам за столь чудесный и ламповый вечер, атмосфера на одной из величайших театральных сцен стояла невообразимая. Хочу поблагодарить учредителей премии, журнал "Театрал", а так же всех кто принимал участие в работе над "Фишером". И, конечно, свою красавицу жену, куда я без нее», – написал Янковский.
Поклонники поздравили его с наградой. Многие осыпали пару комплиментами.