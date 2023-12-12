Клава Кока отдыхает за городом со своим возлюбленным

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных российских исполнительниц в России. Не раз артистка признавалась, что мечтает о любви и семье. В этом году она даже снялась в шоу «Сердце Клавы», где и нашла себе жениха.
Певица строит отношения с Александром Повериным. Многие поклонники не верят в искренность их отношений. Однако сама звезда наслаждается своим романом.
На этот раз Клава даже отложила все выступления, чтобы побыть наедине с бойфрендом. Она отправилась с ним за город. Певица не скрывает, что наслаждается романтическим периодом. Они поселились в домике с панорамными окнами и печкой. Пара смотрела фильмы, ела мандарины и грелась под одним одеялом. Кока выложила серию трогательных фото.
«Самая теплая зима», – заявила звезда.
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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети Клавы Коки
Поклонники в свою очередь решили, что Клава хочет стать мамой в скором времени. Другие отмечают, что ждут, когда влюбленные сыграют свадьбу.
Напомним, что Роза Сябитова помогала певице выбирать себе суженого. Она была удивлена, когда Клава обратила внимание на Александра. Сваха отметила, что помолвка должна случится спустя 6 месяцев, иначе она будет негодовать.