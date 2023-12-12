Клава Кока отдыхает за городом со своим возлюбленным

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных российских исполнительниц в России. Не раз артистка признавалась, что мечтает о любви и семье. В этом году она даже снялась в шоу «Сердце Клавы», где и нашла себе жениха.

Певица строит отношения с Александром Повериным. Многие поклонники не верят в искренность их отношений. Однако сама звезда наслаждается своим романом.