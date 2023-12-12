Муцениеце в алом платье-бюстье пришла с детьми от Прилучного на премьеру фильма «Честный развод. Бенефис»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она является актрисой и бывшей моделью. В свои 34 года звезда следит за внешностью. Она признавалась, что похудела после развода с Павлом Прилучным.
Теперь артистка выступает в кабаре театре и регулярно снимается в новых проектах. При этом она растит сына Тимофея и дочку Мию. Наследники часто гостят у папы и мачехи. Но накануне звезда вместе с ними вышла в свет.
На этот раз Агата приехала в кинотеатр Художественный. Она посетила премьеру фильма «Честный развод. Бенефис», в котором сыграла одну из главных ролей. Актриса для такого случая выбрала алое платье-бюстье с перьями и лодочки в тон.
Она сделала ретро прическу с легкой волной и макияж с акцентом на глаза. 10-летний Тимофей и семилетняя Мия остались в своих повседневных образах. Муцениеце с ними запечатлелась на ковровой дорожке.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
«Ну что, вчера в кинотеатре Художественный мы посмотрели «Честный Развод. Бенефис» теперь хочется еще больше, чтоб и вы его тоже посмотрели! Ну какой же невероятный Леонид Аркадьевич Якубович в этом фильме! Он - легенда!
Как же все получилось волшебно! Фильм не просто комедия, это история про папу и дочь.. Про поиск мечты и прощения! Умоляю посмотрите, чтоб с правильным ощущением наполненности и любви войти в этот Новый год! Отдельное спасибо всем, кто пришел вчера меня поддержать! Это так ценно!» – поделилась звезда.