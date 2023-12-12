Муцениеце в алом платье-бюстье пришла с детьми от Прилучного на премьеру фильма «Честный развод. Бенефис»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она является актрисой и бывшей моделью. В свои 34 года звезда следит за внешностью. Она признавалась, что похудела после развода с Павлом Прилучным.

Теперь артистка выступает в кабаре театре и регулярно снимается в новых проектах. При этом она растит сына Тимофея и дочку Мию. Наследники часто гостят у папы и мачехи. Но накануне звезда вместе с ними вышла в свет.