Дженнифер Энистон сказала, что переписывалась с Мэттью Перри в день его смерти

В октября 2023 года в возрасте 54 лет умер известный актер Мэттью Перри. Его смерть стала полной неожиданностью для знакомых, родственников и поклонников.
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Отец и мать артиста были просто убиты горем. Также тяжело утрату восприняли и коллеги Перри по легендарному сериалу «Друзья».
Дженнифер Энистон даже не нашла слов, чтобы выразить свою скорбь публично. Она молчала больше месяца, а в декабре все-таки рассказала о своих переживаниях.
Выяснилось, что Дженнифер переписывалась Мэттью в день его смерти. Она сообщила, что Перри был настроен оптимистично. Поэтому ей до сих пор трудно осознать случившееся.
«Как он сказал, ему хотелось, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив — это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив», — поделилась Энистон.
Источник: издание Variety