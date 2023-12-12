Дженнифер Энистон сказала, что переписывалась с Мэттью Перри в день его смерти

В октября 2023 года в возрасте 54 лет умер известный актер Мэттью Перри. Его смерть стала полной неожиданностью для знакомых, родственников и поклонников.

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Отец и мать артиста были просто убиты горем. Также тяжело утрату восприняли и коллеги Перри по легендарному сериалу «Друзья».

Дженнифер Энистон даже не нашла слов, чтобы выразить свою скорбь публично. Она молчала больше месяца, а в декабре все-таки рассказала о своих переживаниях.