Продавший в Москве квартиру комик Незлобин похвастался покупкой черной икры в США

Недавно стало известно, что Александр Незлобин продал свою московскую квартиру.

По оценкам SHOT, жилье Незлобина в Каретном Ряду в 54 квадратных метра может стоить около 43 миллионов рублей.

После известий о том, что комик мог получить хорошие деньги от реализации квадратных метров, Незлобин выставил неожиданный пост в соцсетях. На выложенном видео артист хвастается покупкой черной икры к Новому году, которой он взял аж 350 граммов!

Отметим, что ранее Незлобин жаловался на низкие заработки в США. Он даже стал подрабатывать обычным таксистом, чтобы прокормить семью Дочь и жена тоже уехали к нему из России, хотя обе родственницы чувствуют себя за границей не в своей тарелке и постоянно обвиняют юмориста в том, что он лишил их прежней приятной жизни.

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