Люся Чеботина подозревает, что ее намеренно очерняют в Сети

Популярность Люси Чеботиной растет с каждым днем, а вместе с ней увеличивается и количество хейтеров. На днях певица призналась: в последнее время она стала замечать, что негативных заголовков с упоминанием ее имени стало намного больше.

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Недоброжелатели обвиняют Чеботину в плагиате и выступлениях под фонограмму, а также вырывают из контекста разные фразы и пытаются обставить все так, чтобы навредить репутации артистки.

Певица наблюдала за этим несколько месяцев, но ее терпению пришел конец. Люся все обдумала и пришла к выводу, что подобные нападки дело рук конкретных людей. Кто именно организовал травлю артистки, она не уточнила. Но предположила, что для кого-то она стала серьезной проблемой.