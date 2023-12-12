Певица Наталья Штурм после инцидента со сгоревшей квартирой дочки попала в ДТП

В то же время Telegram-канал SHOT пишет, что Наталья Штурм якобы сама натолкнулась на открытый багажник стоящего автомобиля, а потом уселась в него и устроила скандал водителю. По данным этого источника, водитель вышвырнул Наталью Штурм из машины.

На видео, который разместил Telegram-канал SHOT Наталья Штурм все-таки говорит о том, что машина ее именно сбила. Кроме того, она сетует, что недавно сгорела квартира, а теперь новое несчастье.

Напомним, недавно пожар произошел в квартире ее дочери, в это время Штурм была внутри. Артистка попала в больницу, надышавшись угарным газом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»