Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров не выпускал ее из номера 17 часов: «Ни поесть, ни попить не давали»

Сергей Шнуров в шоу «Голос»

Певице пришлось обратиться к психотерапевту.

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс продолжает вспоминать истории, связанные с Сергеем Шнуровым. Артисты расстались со скандалом и уже много лет публично припоминают друг другу неприятные моменты.

«Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели», - рассказала артистка в YouTube-шоу «ПхалиХинкали».

Алиса подчеркнула, что ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту, так как скандалы со Шнуром совпали с личной драмой - певица потеряла маму.

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