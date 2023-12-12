Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров не выпускал ее из номера 17 часов: «Ни поесть, ни попить не давали»

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс продолжает вспоминать истории, связанные с Сергеем Шнуровым. Артисты расстались со скандалом и уже много лет публично припоминают друг другу неприятные моменты.

«Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели», - рассказала артистка в YouTube-шоу «ПхалиХинкали».