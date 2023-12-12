Орлова призналась, что не ревнует дочь к няне, с которой часто оставляет наследницу

Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети Ольги Орловой

Ольга Орова считает, что не потеряет любовь малышки из-за помощницы.

Подписчики Ольги Орловой в соцсетях заметили, что знаменитость часто отлучается из дома, оставляя маленькую Аню на няню. 

Озабоченные судьбой девочки почитатели ведущей забросали ее вопросами о том, не переживает ли их любимица за чувства наследницы. А вдруг она будет любить домашнюю помощницу больше, чем маму?

Ольга Орлова ответила в соцсетях, что не ревнует дочку к няне и не думает, что Аня станет меньше любить маму из-за того, что с ней кто-то еще занимается.

«Только человек с низкой самооценкой и комплексами может сомневаться, что ребенок не будет любить собственную маму», - прокомментировала Орлова.

Она сказала, что Ане необходимо социализироваться и получать общение не только с близкими людьми и родней.

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