Бузова о своей мечте на Новый год: «Я желаю себе любви, все еще в нее верю»

Ольга Бузова, рассуждая о новогодних чудесах и желаниях, призналась, что часто загадывает под бой курантов отношения мечты. Она и в настоящий момент свободна и, конечно же, не прочь завести отношения с мужчиной.

«Я желаю себе любви. Я все еще верю. В какой-то момент ты получаешь все от своей свободы, а тебе просто хочется остановиться, чтобы кто-то тебе сказал: "Ну-ка быстро домой"», — сказала Ольга Бузова.