Ксения Бородина знает, как распознать неверного мужчину

Ксения Бородина недавно получила корочки психолога, поэтому теперь она может раздавать советы не только как человек с жизненным опытом, но и как профессионал.
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Не так давно телеведущая подняла острый вопрос в своем Telegram-канале. Бородина затронула тему отношений с женатыми мужчинами.
К слову, сама Ксения сразу же заявила, что никогда не будет любовницей. Она согласна с утверждением, что нельзя построить счастье, разрушив другую семью. А чтобы ее подписчицы смогли распознать неверного мужчину, телеведущая перечислила моменты, на которые стоит обратить особое внимание.
Во-первых, нужно насторожиться, если молодой человек не назначает свидания в вечернее время и не зовет к себе домой.
Во-вторых, стоит держаться подальше от тех, кто запрещает делать и выкладывать в Сеть совместные снимки.
В-третьих, вопросы вызывают те мужчины, которые предпочитают общаться в одном мессенджере и не спешат знакомить вас со своим окружением.
И, наконец, нужно задуматься, если молодой человек просит не пользоваться духами.
«Если несколько пунктов сошлись — бегите, пока не поздно. Дальше — хуже», — сказала Бородина.
Источник: Telegram-канал Ксении Бородиной