Ксения Бородина знает, как распознать неверного мужчину

Во-первых, нужно насторожиться, если молодой человек не назначает свидания в вечернее время и не зовет к себе домой.

Во-вторых, стоит держаться подальше от тех, кто запрещает делать и выкладывать в Сеть совместные снимки.

В-третьих, вопросы вызывают те мужчины, которые предпочитают общаться в одном мессенджере и не спешат знакомить вас со своим окружением.

И, наконец, нужно задуматься, если молодой человек просит не пользоваться духами.

«Если несколько пунктов сошлись — бегите, пока не поздно. Дальше — хуже», — сказала Бородина.

Источник: Telegram-канал Ксении Бородиной