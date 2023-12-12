Сын Градского: «Коташенко зачем-то стала водить этих несчастных детей в суд»

При этом в браке у Коташенко и Градского родились двое сыновей, сейчас они ходят в школу и живут с мамой в загородном доме. Даниил утверждает, что Марина манипулирует детьми, чтобы выиграть дело.

«Марина зачем-то стала водить этих несчастных детей в суд, чтобы они там по восемь часов сидели», - заявил Градский.

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