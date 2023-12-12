Сын Градского: «Марина купила квартиру в Москве за 10 миллионов рублей, на чьи деньги?»

Сын Александра Градского Даниил продолжает бороться за наследство с молодой женой отца Мариной Коташенко. Мужчина заявил в студии Андрей Малахова, что женщина в 2023 году купила в Москве квартиру.
«Хотелось бы поинтересоваться, на какие деньги? Она стоит больше 10 миллионов рублей точно», - негодует Даниил.
Градский также подчеркнул, что Коташенко откуда-то берет деньги, при этом прикидывается человеком, которому нечего есть.
Однако сама Марина Коташенко в публичную полемику с сыном Градского не вступает. Женщина идет в суд и там решает все вопросы.
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