Сын Градского: «Марина купила квартиру в Москве за 10 миллионов рублей, на чьи деньги?»

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Борьба за наследство артиста продолжается.

Сын Александра Градского Даниил продолжает бороться за наследство с молодой женой отца Мариной Коташенко. Мужчина заявил в студии Андрей Малахова, что женщина в 2023 году купила в Москве квартиру.

«Хотелось бы поинтересоваться, на какие деньги? Она стоит больше 10 миллионов рублей точно», - негодует Даниил.

Градский также подчеркнул, что Коташенко откуда-то берет деньги, при этом прикидывается человеком, которому нечего есть.

Однако сама Марина Коташенко в публичную полемику с сыном Градского не вступает. Женщина идет в суд и там решает все вопросы.

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