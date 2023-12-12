Сын Градского: «Марина купила квартиру в Москве за 10 миллионов рублей, на чьи деньги?»

Градский также подчеркнул, что Коташенко откуда-то берет деньги, при этом прикидывается человеком, которому нечего есть.

Однако сама Марина Коташенко в публичную полемику с сыном Градского не вступает. Женщина идет в суд и там решает все вопросы.

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