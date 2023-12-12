Актриса Дрожжина стала весить менее 40 кг из-за паралича лица и невозможности нормально есть

Актриса Наталия Дрожжина в 2023 году пережила второй взлет популярности. Увы, эта слава имеет откровенно негативный характер. Звезда, которую советские и российские зрители помнят по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», а также «Интердевочка», была приговорена к 4 годам условно. А ее муж Михаил Цивин к 5 годам колонии.

Замоскворецкий суд Москвы признал супругов виновными в хищении 57 миллионов рублей у ныне покойного артиста Алексея Баталова, сообщает Teleprogramma.pro.

Жизнь сама наказала Дрожжину за совершенное преступление. Из-за перенесенного стресса 75-летняя артистка сильно заболела и даже стала оформлять инвалидность. А после пережитого инфаркта у нее парализовало лицо, из-за чего она не может принимать нормально пищу.

Вес Дрожжиной в настоящий момент составляет менее 40 килограммов, по данным SHOT. В любое время звезда кино рискует расстаться с жизнью из-за голодания.

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