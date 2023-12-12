Леониду Агутину предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты

На прошлой неделе популярному певцу Леониду Агутину провели экстренную операцию по удалению блуждающего тромба. К счастью, здоровью артиста уже ничто не угрожает, но ему пожизненно теперь придется принимать препараты, разжижающие кровь.

Агутин пока находится в больнице. Если все будет проходить по плану, то его скоро выпишут.

Правда, новогодние планы предстоит перекроить, так как выступать как раньше он пока не сможет. Артист временно выбился из графика.

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